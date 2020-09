Federico Balbuena renunció a la Coordinación Regional del Ministerio de Trabajo

Quien estaba a cargo de la Coordinación Regional del Ministerio de Trabajo, el Dr. Federico Balbuena, presentó recientemente la renuncia al completarse los nombramientos en las delegaciones de su alcance.

“En realidad mi cargo es político y lo designa el gobierno de turno. Cuando eso sucedió, me comprometí a colaborar hasta que fueran ocupados todos los cargos y con la designación de Jorge Domínguez quedó completa mi sección y por ese motivo, ya no tenía razón de ser y así decidí dejar el lugar, al no ser más necesaria mi firma por algunos trámites. Mi sucesor, de todas maneras, aún no está definido”, relató.

Balbuena también comentó que desde la pandemia el Ministerio “está con muy poca actividad, aunque ahora los trabajadores concurren”.

Consideró que el balance de su gestión es bueno, y agregó: “es una coordinación grande y muy lejos, porque hay localidades a 500 kilómetros de distancia, más las reuniones en La Plata, asique mucho viaje y el trabajo es arduo. Bahía Blanca y Mar del Plata, son las jurisdicciones más complejas y es desgastante”.

Destacó estar conforme y agradecido “con el acompañamiento recibido por el personal de las delegaciones y por el apoyo brindado”.

Indicó que regresará su estudio y su labor de abogado. “Por algún largo rato, estaré sin actividad pública”, aunque reconoció que “siempre participo en política y charlo siempre con los actores del Movimiento Vecinal”, indicó.

