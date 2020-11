Federico Blanco habló de su experiencia con COVID-19: “La pasé fea”, dijo

14 noviembre, 2020

El dermatólogo Dr. Federico Blanco fue dado de alta tras estar internado con COVID-19. Pasó por un momento muy difícil debido a su condición de asmático y tuvo que ser internado con riesgo de vida. “La pasé fea, viví días complicados”, dijo en diálogo con LU 24.

Muy emocionado contó que hace una semana salió del hospital: “Me estoy recuperando, estoy con aporte. Estoy bien. Me está haciendo kinesiología mi hermana, le dio consejos a mi señora para que me ayude y eso me fue mejorando mucho”.



Blanco estuvo tres semanas en la sala Covid del Centro municipal de Salud: “Fueron tres semanas diferentes, como si fueran tres internaciones diferentes, tres emociones diferentes, tres situaciones diferentes, tres patologías diferentes en mí. Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Soy muy creyente y me protegió alguien celestial arriba y hubo cadena de oraciones y toda la solidaridad de la gente”, expresó.

De su núcleo familiar con Covid fue el primero en contagiarse, luego, a la par fue su esposa, su hijo mayor y el menor fue asintomático. Todos ellos transitaron la enfermedad en el domicilio. “El que la sufrí fui yo. Pensé que era asma, pero me cambio la situación cuando tuve fiebre alta”, aseguró.

“Se me complicó por mi condición de asma, deje al principio de la pandemia de trabajar para cuidarme y protegerme porque no sabía cómo venía la mano y de a poquito fui retomando el tema del consultorio y la atención de pacientes en el hospital. Me cuide mucho, pero me tocó a mí en la parte de mayor circulación, pero estoy seguro que no fue en el consultorio, tampoco creo que fue por la familia. No se por donde entró”, agregó.

Pidió a la gente que si presenta síntomas de coronavirus “no dé vueltas, consulte. Hagan la cuarentena. Sé solidario. Cuida a tu gente. Esto es fundamental también”.

Por último sostuvo que “Tres Arroyos tiene un hospital ejemplo, un sistema de salud que está armado fuerte, desde el intendente hasta el último eslabón, porque lo viví todo, Salud está entera. El que se quiera quejar que se queje. Es un orgullo tener un hospital así, de tener un sistema de salud así y de protocolos armadas espectaculares”.

