Federico Cabello: “Estoy muy contento, fue increíble ganar esta carrera”

20 febrero, 2023

El atleta tresarroyense Federico Cabello se quedó con los 8 km de la Carrrera de Aventura en el vivero de Claromecó y lo contó a LU24 en la audición deportiva.

“Estoy muy contento, fue increíble ganar esta carrera, era la primera vez que la corría, , hubo muchas complicaciones , agua, subidas de médanos, por todo el vivero, muy dura competencia pero logré ganar “dijo.

“Arranqué con el atletismo el año pasado, acompañando a mi tío, yo iba en la bici acompañándolo y luego el me motivó a correr, me picó el bichito de las carreras y aquí estoy. Este año seguiré con esto, junto a los correcaminos, y a Ulises Sanguinetti que me ayudan mucho; entreno día por medio ya que trabajo en la recolección y es duro, te cansás pero te sirve igual, ya que estas siempre en movimiento.” añadió.

“Por ahora no tengo carreras en vista, voy de a poco, pero cuando puedo acompaño y corro”, finalizó.

