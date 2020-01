Federico Hoffmann, productor de Marley, descansa en Dunamar

2 enero, 2020 Leido: 21



Federico Hoffmann, productor del programa de Marley, “Por el mundo”, desde muy chico pasa sus vacaciones en Dunamar, donde está por estos días. Entrevistado por Bus 24, aseguró que viene a Claromecó “desde los 4 meses, así que hace más de 40 años”, y contó que su trabajo en la producción de Marley –que va por la temporada número 18- implica “una tarea previa muy grande, sobre todo en las últimas cuando pudimos salir en vivo desde Marruecos, Jordania, Israel, Bali, gracias a la tecnología actual que permite hacerlo. Salimos de Buenos Aires, estamos seis meses de viaje y volvemos cuando termina el programa básicamente porque ya no nos da más el cuerpo”.



“Pasamos una semana en cada país, cambiando de cultura, de idioma, comida, absolutamente todo, y eso, si bien es muy lindo y gratificante, es cansador”, admitió Federico.

La producción, comentó, define los países, las rutas de recorrido, en una literal “vuelta al mundo” que se planifica desde Buenos Aires, mirando cuáles son los vuelos más cómodos y la mejor forma de abordar todos los destinos. “Al aire parece que estamos de vacaciones pero hay mucho trabajo detrás de ‘Por el mundo’”, aseguró. Estas dos últimas temporadas tienen la particularidad de haber contado con el bebé Mirko como protagonista de los periplos.

Por otra parte, anticipó el regreso de “El muro infernal”, un programa que Marley ya hizo hace 11 años y que retorna a la pantalla con su participación en la producción.

Sobre su vínculo con Claromecó, aseguró que “mi mamá tiene casa aquí y los mejores amigos desde la infancia los hice acá. Tenía unos días libres y por eso no dudé en volver acá para recibir el año nuevo. Me encanta. Cuando era chico y adolescente me pasaba los tres meses de verano acá”.

