(audio) Federico Isla y los daños de la ciclogénesis: “esto será más frecuente”

13 mayo, 2026 109

El investigador del CONICET, Dr. Federico Isla analizó la última ciclogénesis y lo que se espera para los próximos tiempos, dando cuenta nuevamente que estas situaciones responden a un verdadero cambio climático, a la vez que requirió mayor responsabilidad en algunas acciones que deben cumplirse en los municipios costeros de la Provincia de Buenos Aires para evitar daños mayores.

“Tuvimos una sudestada en enero, febrero y el 26 de abril, una muy fuerte y estábamos esperando a ver si la arena volvía a las piedras que aparecieron en Claromecó, pero no sucedió ante este temporal”, manifestó.

“Propusimos trabajar la arena en lugares más altos en las playas, ya que las acciones de las sudestadas comprometían a una casa histórica en Claromecó, y esto funcionaba muy bien tratando de manejar la arena para que no se provocaran problemas en los balnearios, pero cuando se descubrieron las rocas en la playa, hicimos una evolución de las arenas que se explotan en la arenera municipal usarlas para hacer una alimentación artificial en la temporada de verano”.

“La arena normalmente tiende a volver”, graficó Isla y amplió: una parte se va hacia el este, pero siempre vuelve bastante, pero dos sudestadas en menos de diez días le va a costar mucho volver”.

Recordó alguna situación similar, ocurrida en el 2009, y dijo que “la arena se acumula como bancos de barras, y hay que ver que eso retorna en las partes altas de la playa, hay una gran dinámica transversal, pero en este caso en Claromecó, al tener mareas de más de dos metros, habría que ver si la arena vuelve a las zonas más altas”.

“Los municipios se desesperan donde tienen balnearios que se estaban por caer, que nunca debieron construirse en cemento. En 2006 hubo un cambio de paradigmas y se construyeron paradores de madera, y en Claromecó, los balnearios en cemento se renovaron y se pensaron en hacerlos en madera, pero es mucho más fácil recuperar la madera que las construcciones de cemento”, explicó Isla.

“Es lamentable que se sigan haciendo loteos en zonas costeras, porque con el cambio climático fomentan los problemas, porque evitan el drenaje natural, y algo que pasa en todos los municipios es el tema de las 4×4: hay playas en las que entran y se dirigen hacia el oeste como sucede en Pinamar, en la zona de La Frontera hay que ponerles un límite, pero el intendente hizo un amparo para que la Provincia no impidiera la circulación”, manifestó el especialista.

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