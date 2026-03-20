Federico Pedone pone primera en Pigüé

20 marzo, 2026 0

El piloto tresarroyense Federico Pedone comienza la temporada 2026 este fin de semana en Pigüé compitiendo en la categoría Mar y Sierras B.

Federico termino el año con muy buenos parciales después de un tiempo de adaptación en la categoría, logrando llegar a estar en el lote de punta y dando un importante salto para tenerlo entre los protagonistas de punta. La categoría Mar y Sierras B cuenta con 25 inscriptos para este arranque de temporada, en este nuevo diagrama de circuito, con una recta más larga y un curvón que será un atractivo para el público, dijo Federico desde Pigüé, donde se suspendieron las pruebas de viernes por lluvia y se espera este sábado lo que puede acontecer con el tiempo, aunque desde las autoridades dijeron que la carrera está confirmada.

El grupo que me acompaña esta fortalecido, dijo Federico, después de finalizar muy bien el año anterior y esperamos con expectativa lo que puede suceder en esta carrera, donde esperemos sumar la mayor cantidad de puntos posibles y arrancar con el pie derecho.

Los inscriptos son 85 en total, con 35 Minicross, 25 Mar y Sierras B, 16 Mar y Sierras A y 9 TC del 40.

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