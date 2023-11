Federico Pedone: “vamos a estar en el día a día con los comerciantes”

8 noviembre, 2023

En los últimos días, se conoció que Federico Pedone integrará la Secretaría de Desarrollo Económico de Pablo Garate en conjunto con Guillermo Rosotti. En diálogo con LU 24, Pedone brindó detalles sobre esta función.

En este sentido, el reconocido comerciante local con más de 15 años de experiencia en el rubro, comentó: “hace tiempo que estamos trabajando con el ámbito comercial. Ahora estaré más abocado al sector de emprendedores y comercio, tratando de estar cercano a la gente para brindarle las herramientas para que desarrollen de la mejor manera.”

Y agregó: “con Pablo venimos trabajando hace meses y tenemos una excelente relación. De a poco vamos metiéndonos en el tema y mañana nos juntaremos con Mariano Hernández para empezar a hacer la transición. Garate ya me comentó un poco que es lo que quiere y vamos a tratar de estar en el día a día con los comerciantes, ayudando en lo que se pueda”.

Finalmente, y sobre su nuevo rol en la política, dónde no había incursionado hasta el momento, concluyó: “es atrapante y lindo, tengo una gran responsabilidad por afrontar, espero poder dar lo mejor. Siempre me gustó la parte dirigencial y está bueno estar del lado del hacer y gestionar”.

Volver