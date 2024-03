Fedra Duhalde: “Quiero trabajar por el pueblo que me dio todo”

6 marzo, 2024

Fedra Duhalde, candidata a delegada en Cascallares, habló esta mañana con LU 24 y comentó acerca de las propuestas que tiene en el cargo y lo que lo ofrece a la población de la localidad en caso de poder asumir en ese rol.

“Siempre tuve la iniciativa de postularme, es un sueño personal que llevo, para poder trabajar por el pueblo que me dio todo. Propongo mi palabra, gestionar y trabajar para solucionar cosas latentes en la localidad”, contó.

Y remarcó: “En los últimos años, Cascallares ha ido creciendo y con esto, las nuevas construcciones de viviendas. Necesitamos una gestión para que se garantice a la población un servicio de agua corriente y la extensión de red de gas. Los tiempos que corren son muy difíciles, y hay que tener en cuenta que no vamos a tener el mismo dinero que se recibía hace tiempo atrás”.

Finalmente, y respecto al apoyo de la gente, concluyó: “Para mí es un reconocimiento muy grande que la gente de las localidades me apoye con sus mensajes. Me considero una persona perseverante y con gran capacidad para gestionar, tengo mucha fe de que pueda ser elegida”.

Volver