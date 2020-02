Felicidad total en el Gran Cierre de la Colonia de Adultos Mayores (video)

20 febrero, 2020 Leido: 51

Esta mañana, con mucha alegría y colorido, la Dirección de Deportes realizó el Gran Cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el Polideportivo Municipal.

El responsable del área, Guillermo Orsili, brindó un discurso en el que les dijo a los concurrentes que “ver el trabajo que han hecho y disfrutar tanto nos llena de felicidad a todos”.

“Realmente cuando pensamos en este proyecto y no lo pudimos llevar adelante nos dio mucha pena, pero este año haberlo podido concretar, armar un grupo de profes interesante, y que ustedes hayan podido sostener la actividad durante un mes y medio, nos demuestra que el objetivo está totalmente cumplido”, analizó.

“Los vimos reírse y enojarse, disfrutar en el agua, gente en silla de ruedas que no faltó ni un día y tomar mate con quienes no conocían”, contó con satisfacción y muy agradecido.

“Ojalá que este sea el inicio de muchas colonias de adultos y transmitan lo que vivieron acá para que el próximo año sean más. Nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando”, expresó el funcionario al tiempo que los instó a seguir desarrollando las actividades durante todo el año.

