(audio)Felipe y la intensa lluvia en Claromecó: “afortunadamente no hubo evacuados”

14 marzo, 2026 101

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/NICOLAS-FELIPE-14-03-2026.mp3

El delegado director del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe, informó a LU 24 sobre los estragos que produjo la intensa precipitación que inundó calles y en algunos casos ingresó a las viviendas en sectores de la localidad.

“Cayó un chaparrón alrededor de las 2 de la tarde, más de 60 mm en menos de una hora, lo que generó los anegamientos; hubo intervención de los bomberos, pero afortunadamente no hubo necesidad de evacuaciones”, explicó.

“En algunas casas entró el agua, por lo que hicimos un trabajo conjunto, para atender la emergencia, y ahora estamos tratando de solucionar lo anegado en las calles”, sostuvo.

Consultado sobre futuras obras para evitar este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas precipitaciones en el transcurso del año, Felipe sostuvo: “estamos en conversaciones con el intendente y distintos funcionarios del distrito para poder prever este tipo de acontecimientos”,

Sobre lo que dejó el temporal, manifestó: “Alrededor de las 16 ya corrió el agua, lo que nos dio el alivio para poder seguir trabajando”, concluyó.

Volver