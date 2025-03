Felipe Yané: Fin de semana para el olvido

Después de haber hecho una buena largada en la carrera final en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez y cuando no había transcurrido medio circuito, una serie de toques y trompos adelante del Principito que se iban desparramando, justo y cuando parecía que pasaba, en una pista que estaba cubierta de autos chocados, no alcanzó a esquivarlos y con la parte derecha del Falcon se agarró a un auto atravesado, rompió todo el tren delantero y no pudo dar ni siquiera una vuelta, después de la buena expectativa que había ya que ayer había sido el más rápido en su serie y por un toque había quedado afuera de los primeros lugares.

Un fin de semana para el olvido. Felipe deberá esperar la próxima sabiendo que cuenta con un buen medio mecánico acorde para estar adelante, aunque este fin de semana hubo otros factores externos que no le permitieron cerrar de la mejor manera.

