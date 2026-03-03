Femenino Amateur: Retrocongeladas prepara su tercer Torneo de Fútbol 5

3 marzo, 2026 3

El próximo 15 de marzo las chicas Retrocongeladas, realizarán su tercer Torneo de Fútbol 5 amateur femenino que se va a jugar en la quinta de Luz y Fuerza.

El evento tiene fines benéficos, por lo que las organizadoras solicitan a los concurrentes: útiles escolares, galletitas y leche para ser donados.

El Torneo arrancará el domingo a las 9 y durará todo el día. Los equipos jugarán por el primer, segundo y tercer puesto, y se premiará a la goleadora y valla menos vencida. Hasta este martes hay 10 equipos inscriptos; una vez que estén todos los equipos confirmados, se hará el fixture.

La inscripción tiene un costo de $10.000 y cerrará el 10 de marzo. No se podrán anotar federadas, sólo amateur.

El evento va a contar con árbitros, seguros, además de servicio de cantina.

La entrada costará 1.000 pesos y se harán sorteos para las jugadoras y asistentes.

