Femicidio de Cecilia Strzyzowski: encontraron culpables a César Sena y sus padres

15 noviembre, 2025

Luego de la deliberación, el jurado anunció este sábado su veredicto, sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, considerando a César Sena, expareja de la víctima, culpable de “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género”. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron hallados partícipes primarios del mismo delito.

Los hechos

A Cecilia Strzyzowski se la vio por última vez el 1º de junio de 2023 cuando ingresó a la casa de sus suegros en Resistencia. Una cámara registró su llegada, pero no su salida. Su cuerpo nunca apareció.

Los investigadores sostienen que la joven fue asesinada en la vivienda, que sus restos se trasladaron a la chanchería familiar para ser quemados y luego esparcidos en distintos lugares.

Las evidencias forenses dan cuenta de que los restos óseos fueron expuestos a temperaturas superiores a 800 grados durante entre tres y siete horas, por lo que presentaban signos de calcinación y no de carbonización.

La familia espera

Para la familia de la víctima, el veredicto representa un paso hacia la justicia. La expectativa ahora está puesta en la fijación de las penas y en el cierre definitivo de una causa que impactó a la provincia de Chaco y todo el país.

