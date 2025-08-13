Fentanilo contaminado: 96 muertos y alerta sanitaria nacional (audio)

El Dr. Alejandro Bronzieri, médico, aclaró en diálogo con LU 24 que el fentanilo es un potente analgésico y anestésico, de uso habitual en internaciones, cirugías y en pacientes oncológicos, entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina. Subrayó que la droga es segura bajo control médico, pero advirtió sobre la grave situación generada por la contaminación de un lote producido por el laboratorio HLB Pharma.

La partida, de aproximadamente 400.000 ampollas, fue hallada con dos bacterias capaces de provocar neumonía, sepsis, meningitis, endocarditis y fallas multiorgánicas. Hasta el momento, se registran 96 víctimas fatales y casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, aunque no en Tres Arroyos.

Bronzieri explicó que la contaminación se habría originado en la etapa de producción, antes del sellado de las ampollas, y destacó que la ANMAT emitió la alerta que permitió retirar gran parte del lote, aunque advirtió que aún podría haber unidades en circulación.

El médico remarcó que otros proveedores de fentanilo continúan ofreciendo un producto seguro y que la sustancia seguirá utilizándose en el ámbito médico. También señaló que el fentanilo es cada vez más demandado en el mercado ilegal por su alto poder adictivo, lo que refuerza la necesidad de controles estrictos.

