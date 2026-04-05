Fentanilo: mala producción y distribución en camiones de “Cereales Tres Arroyos” (video)

5 abril, 2026 494

Exempleados del laboratorio HLB Pharma realizaron declaraciones sobre las malas condiciones de producción y distribución de medicamentos, a un año del brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata y la pesquisa que halló restos de bacterias en las ampollas de fentanilo.

En un documental, señalaron que la mercadería, que requiere la refrigeración adecuada, “se transportaba en los camiones que dicen: Cereales Tres Arroyos. No estaban refrigerados, no son aptos para circular y adentro tenían las cajas de suero y todos los medicamentos.”

Sobre el día a día, los exempleados comentaron que “se veían irregularidades todo el tiempo, sobre todo, higiene en la parte de producción, en la parte de las máquinas directamente. Lo único que les importaba era: mayor producción, mayor ganancia.”

Respecto al control de calidad, aseguraron que “no se hacía el procedimiento que se debía. Era excesivo que le pidieran a una persona que controle en ocho horas tanto volumen. Las máquinas no paraban, no se esterilizaban en ningún momento”.

Por otra parte, señalaron que “nos daban un solo par de guantes de látex. Si ibas al baño, no te los sacabas porque no te daban otros”.

Acerca de los controles de inspección, afirmaron que “el último mes cobramos 190 mil porque íbamos a hacer trabajo de albañil, a pintar. Como había pasado esto del fentanilo querían lavarle la cara al laboratorio. Cuando había una inspección a las máquinas que les ponía un cartel que decía fuera de uso”, concluyeron.

Con información de La Nación

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