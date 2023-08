Feria de Artesanos: “Decidí volver porque me pareció espectacular”, destacó marplatense

15 agosto, 2023

Cada vez falta menos para el inicio de la Feria Nacional de Artesanos que se desarrollará del 18 al 21 de agosto en el SUM de la Escuela Técnica (Matheu y Av. Ituzaingó).

El marplatense Damián Borsani regresará tras estar presente por primera vez en 2022. Contó a LU 24 que “trabajo en madera todo lo que es bazar, regalería, decoración, cajas para té, portarrollos, cuadros, portallaves, relojes”.

“El año pasado tuvo la posibilidad de estar y quedé muy contento, me pareció espectacular esta fiesta”, afirmó.

Además, resaltó la atención brindada por la organización y destacó que “para este año nos consiguieron alojamiento, eso es magnífico”.

En cuanto a valores, dijo que “soy bastante particular, trato de que no me afecte el tema de la inflación y no los varío mucho. Un portarrollos de madera, trabajado con una técnica llamada intarsia, lo vendo entre 1500 y 1600 pesos”.

“Yo no pongo expectativas económicas, soy artesano porque me gusta mucho el vínculo con la gente”, concluyó.

Volver