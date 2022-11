Feria de la Lectura: Se presentó la tesis de Graciela Berti basada en el balneario San Cayetano

17 noviembre, 2022

En el marco de la Fiesta de la Lectura, anoche en el Espacio Cultural se presentó “Un balcón privilegiado, sobre la costa atlántica”, un libro de Graciela Berti basado en su tesis de investigación sobre el Balneario San Cayetano. El evento contó con la presencia del Intendente Miguel Gargaglione.

La profesora de Literatura y amiga personal de la autora, Rosana González fue quien realizó la presentación formal de la Magíster Graciela Berti de Mascaró, “oriunda de Tres Arroyos y sancayetanense por adopción desde el año 1973”. Exponiendo su carrera docente, “próxima a jubilarse sumó el desafío de ampliar su formación científica cursando una licenciatura en Geografía en la UNICEN; su tesis se orientó a la posibilidad de Desarrollo Local en San Cayetano en la etapa Post Neoliberal”.

“El libro que hoy tengo el honor de presentar es la tesis correspondiente a la Maestría en Desarrollo y Gestión de Turismo, que se titula “Un balcón privilegiado sobre la Costa Atlántica”, oportunidad y posibilidad para el desarrollo turístico sustentable del Pueblo Balneario de San Cayetano desde 1969 a 2020”, afirmó Rosana, contando además que la ilustración es de la joven sancayetanense Paula Asenjo.

Previo a la palabra de la protagonista, Rosana González agradeció a Graciela “tu contribución a la ciencia, por tu esfuerzo, dedicación y constancia para construir conocimientos valiosos para nuestro pueblo que nos conduzcan a la reflexión y a la acción comprometida en beneficio de todos”.

En consonancia con esas palabras, el Intendente Gargaglione agradeció “enormemente el hecho que hayas basados los 2 libros en San Cayetano. Uno en el desarrollo de San Cayetano en un determinado periodo, y el otro en el Balneario propiamente dicho”.

“Es un orgullo tener una persona sancayetanense por adopción, que sea un ejemplo de lucha, de progreso, de estudio, de capacitación; además quiero destacar que si bien nosotros como Estado Municipal hicimos un aporte acompañándote, hay algo que habla también de tu personalidad y es el cero egoísmo, el ser solidario, compartiendo este estudio y ese conocimiento con las instituciones educativas del Distrito”, concluyó.

En un conversatorio coordinado por la Directora de Educación, Alejandra Santos, la autora del libro Graciela Berti dejó interesantes conceptos acerca de su trabajo que derivó en “Un balcón privilegiado, sobre la costa atlántica”,

“Normalmente cuando uno presenta una tesis queda abruptamente en las bibliotecas de las Universidades y realmente no se utiliza. Aquel que necesita esos datos va a verlas… creo que elegí muy bien los temas, porque me parece que cualquiera de los dos tiene valía y le puede servir a posteriori a nuestros alumnos, los jóvenes y los adultos interesados en el tema. Para mí fue un placer realizar estos trabajos”.

*Pueblo Balneario son aquellas poblaciones que no tienen más de 300 habitantes, tienen la justa forestación, no tienen demasiados problemas de erosión. Y además no tienen y eso es muy importante urbanización costera. Entonces me gustó el término, me pareció justo utilizarlo en la tesis, lo consentí con mi directora y también estuvo de acuerdo, y por eso hablo del Pueblo Balneario San Cayetano”.

*”Me pareció que había que hacer un diagnóstico para determinar exactamente cuál era las valías que tiene y cuáles son los posibles problemas que pueden aparecer en el Balneario. Creo que está bien encaminado, y va respondiendo a la sustentabilidad. Esa sustentabilidad por supuesto que tiene que ser económica, tiene que ser política, tiene que ser social, permitiendo que mucha más gente pueda llegar a él y por supuesto tiene que ser ambiental”.

Tras responder consultas del auditorio, Graciela Berti junto al Intendente Gargaglione entregaron ejemplares de “Un balcón privilegiado, sobre la costa atlántica” a referentes de las instituciones educativas locales y a vecinos que contribuyeron a la concreción del mismo.

