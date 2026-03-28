Feria de Libélulas Azul

28 marzo, 2026 0

Libélulas Azul realiza este sábado, hasta las 12:30, una feria en Betolaza 137.

Susana Meijide, referente del grupo de ayuda comunitaria, dijo a LU24 que con el dinero recaudado comprarán alimentos para distribuir entre diferentes familias de la ciudad.

Asimismo, explicó que tras sufrir el hackeo de la página de Facebook trabajan junto a la extensión Chacabuco, localidad en la que reside una de las fundadoras. “Estamos muy contentas de volver a proyectar y trabajar juntas con una amiga con la que iniciamos el grupo”, expresó.

En redes sociales ya se encuentra activa una nueva cuenta bajo el nombre “Libélulas Azul Tres Arroyos Chacabuco”.

“Tenemos calzado, ropa nueva, de niño y mujer. Nos han donado talles grandes en remeras, pantalones, sacos y algunas camperas. Se puede encontrar de todo”, destacó.

En cuanto a los precios, indicó que sos muy accesibles: “van desde los 1000 hasta los 5000 pesos”.

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