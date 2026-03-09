Feria de ropa de Rotary Horizonte en el Paseo Español

9 marzo, 2026 0

Este martes Rotary Club Tres Arroyos Horizonte realizará su feria de ropa de 9:00 a 14:00, en el Paseo Español, local Nº 4, al cual se accede ingresando por el pasillo ubicado sobre la izquierda.

Cabe destacar que en esta oportunidad habrá una liquidación total por fin de temporada. Quienes se acerquen a la feria podrán encontrar indumentaria para toda la familia, con gran variedad en ropa de bebé y niños, calzado, accesorios y artículos para el hogar.

Con lo recaudado se ayudará a escuelas e instituciones de la ciudad.

Además, solicitaron a la comunidad la donación de prendas de vestir y distintos elementos que sean posibles vender, limpios y en buen estado. Para ser retirados, llamar a los teléfonos 428663 o 15500968.

Volver