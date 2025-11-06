Feria de ropa del CAS Fortín Machado

Como es habitual, las damas del CAS Fortín Machado organizan su tradicional Feria de Ropa, cuyo producto económico se emplea en la obra de ayuda a las escuelas de la ciudad y el partido.

En esta oportunidad será la última del año y se realizará el martes 11 y miércoles 12 de este mes, en el Club Social con ingreso por calle Sarmiento. El horario corrido es de 10 a 16 horas y se ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de trajes, vestidos, ropa para fiestas y otro tipo de indumentaria para uso en primavera y verano. Como siempre los valores son módicos.

