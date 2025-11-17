Feria de ropa del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte

17 noviembre, 2025 0

Rotary Club Tres Arroyos Horizonte ha programado una Feria de Ropa con prendas de primavera/verano para el martes 18 de noviembre en su local del Paseo Español, el Nº 4, al cual se accede ingresando por el pasillo ubicado a la izquierda.

El horario será corrido de 10 a 14hs. Allí se podrá encontrar indumentaria para toda la familia, calzado, accesorios y artículos para el hogar. Habrá variedad en ropa de bebé y peluches. Con lo recaudado se ayuda a escuelas e instituciones de la ciudad.

Además se solicita a la comunidad la donación de prendas de vestir y distintos elementos que sean posibles vender, limpios y en buen estado. Para ser retirados, se puede llamar a los teléfonos 428663 ó al 15500968.

