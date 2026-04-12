Feria de ropa del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte este martes

12 abril, 2026 5

Rotary Club Tres Arroyos Horizonte comunica que este martes la feria de ropa abrirá de 10:00 a 14:00, en el Paseo Español, local Nº 4, al cual se accede ingresando por el pasillo ubicado a la izquierda.

En esta oportunidad podrán encontrar indumentaria de otoño-invierno. También como siempre, calzado, accesorios y artículos para el hogar. Gran variedad en ropa de niños.

Con lo recaudado se ayuda a escuelas e instituciones de la ciudad.

Si querés colaborar también podes realizar donaciones de prendas de vestir y distintos elementos que sean posibles vender, limpios y en buen estado. Para ser retirados, se puede llamar a los teléfonos 428663/15500968.

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