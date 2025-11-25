Feria de ropa usada en la Biblioteca Popular “La Tranquera”

25 noviembre, 2025

Desde la Biblioteca Popular La Tranquera, se informa que a partir de este miércoles iniciará su Feria de Ropa Usada, una actividad solidaria destinada a recaudar fondos para el sostenimiento de la institución.

La feria funcionará en dos turnos: de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

El público podrá encontrar prendas en muy buen estado y a precios accesibles, con el objetivo de ofrecer una opción económica para la comunidad y, al mismo tiempo, colaborar con el financiamiento de la biblioteca.

Se invita a los vecinos a acercarse y difundir esta propuesta comunitaria que contribuye a fortalecer el trabajo cotidiano de la Biblioteca Popular La Tranquera.

