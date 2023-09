Feria del Libro: Borges vuelve a la Sarmiento a través de una de sus colaboradoras

4 septiembre, 2023

Entre el 9 y el 16 de septiembre, la Biblioteca Sarmiento llevará adelante su 30° Feria del Libro. Y entre charlas y talleres donde está presente el humor, la literatura, la gestión cultural, no puede faltar la presencia de un gran nombre de las letras universales: el de Jorge Luis Borges, que supo visitar la entidad de la avenida Moreno y que ahora se hará presente a través de la charla de Silvia Zimmermann del Castillo: “Jorge Luis Borges: el lector como creador de mundos alternativos”.

Zimmermann del Castillo es escritora y egresada en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Escribe en La Nación y fue discípula y colaboradora del autor de “Ficciones”. Y estará en la Feria el martes 12 de septiembre a las 20, en un encuentro con entrada libre y gratuita.

“Borges solía decir que del pasado nada sabemos con certeza. Podemos forjar futuros imaginarios, y también fabricar un pasado que no fue. Por eso Borges ponderaba la literatura y su condición esencial de irrealidad que permite inventar sin vulnerar la realidad en la que, por lo demás, creía poco. La literatura puede fraguar pasados ficcionales que no por eso son mentira: son literatura. La ficción literaria es en sí misma una verdad. No miente. Y Borges aborrecía la mentira que, a diferencia de la ficción, tiene una intencionalidad de engaño y de tergiversación de los hechos en pos de objetivos inconfesos. En la ficción, se establece un pacto entre el escritor que la crea y el lector que acepta creer la propuesta del autor. En la mentira, no hay pacto; hay en cambio un fraude a la buena fe del que la recibe creyendo que es una verdad”, escribió Zimmermann del Castillo para La Nación. Compartir una charla con ella será sin duda una atractiva experiencia en el marco de una nueva Feria en la Sarmiento.

Taller de Gustavo Sala

Ya se encuentra abierta la inscripción para el taller que brindará el dibujante, historietista y humorista gráfico Gustavo Sala. El mismo se desarrollará en la biblioteca el sábado 9 de septiembre a las 17 horas y está orientado a participantes adolescentes y adultos. La inscripción puede realizarse hasta el día viernes, y la actividad es libre y gratuita, con cupos limitados. Para más información dirigirse a Av. Moreno 334 y al teléfono 430721.

