“Feria Del Parque” en el Parque Cabañas

11 agosto, 2025 0

En una jornada marcada por el sol, la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, y la Oficina de Empleo y Capacitación, organizaron con éxito una nueva edición de la “Feria del Parque” en el Parque Cabañas.

El evento, que se llevó a cabo este domingo, de 12 a 18 horas, convocó a una gran cantidad de vecinos que disfrutaron de una amplia variedad de productos locales. Entre la oferta, se destacaron artesanías, sahumerios, productos de chocolatería, tejidos, hierbas, indumentaria, artículos de jardinería y bijouterie, entre otros.

A las 14.30 horas, se realizó el taller de siembra y trasplante “La Tierra en mis manos” a cargo de Vanesa Gassman, brindando a los asistentes, especialmente a los más pequeños, una experiencia práctica y educativa sobre el cuidado y la siembra de plantas.

Para cerrar la jornada, se realizaron sorteos entre los niños presentes, quienes recibieron regalos de los mismos emprendedores,

Desde la organización, se destacó el acompañamiento de la comunidad y se subrayó el objetivo de continuar promoviendo y fortaleciendo el ecosistema emprendedor local, generando espacios de comercialización y visibilidad para los productos de Tres Arroyos.

