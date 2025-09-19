Feria Educación, artes, ciencias y tecnologías: Dos proyectos locales pasaron a instancias superiores

19 septiembre, 2025 0

El Partido de La Costa se convirtió durante tres días en el epicentro de la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un evento que reunió a más de 1.300 estudiantes y superó los 250 proyectos de las 25 regiones educativas de la provincia de Buenos Aires.

La magnitud del encuentro dejó en claro que no se trató solo de una muestra escolar, sino de un verdadero hito educativo, social y de gestión para el distrito y para toda la provincia.

De Tres Arroyos pasaron dos Proyectos La EP N12, Escuela Rural que se encuentra en Ruta 3 km 490 y el Profesorado de Educación Inicial del Instituto 167 que se encuentra sobre Pasaje Dameno.

La EP 12 fue con su proyecto ” El 12 avo. Infusión Saludable con Sabor y Color Similar al Café” y el Instituto 167 con un Proyecto sobre la “Memoria.”

Se agradece el gran trabajo de Nancy Alonso y Haydee Fernández como referentes de la Región 21.



