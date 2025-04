Feria especial de P.A.C.M.A para construir un nuevo refugio

La ONG P.A.C.M.A continúa con sus labores de cuidado sobre los animales, en esta ocasión, preparan una feria especial bajo el nombre “Todo Por Los Viejis”, donde piden donaciones para construir un refugio especial para los perritos más viejos.

Lorena Tenaglia, su titular, habló con FM Ilusiones y en referencia a sus labores dijo “estamos preparando una feria donde pedimos materiales para construir el refugio mencionado anteriormente; los interesados pueden acercarse desde el jueves 10 al viernes 12 de 10:00 a 20:00 en Betolaza 284, y colaborar con lo que puedan todo sirve, ya sea efectivo o materiales, mencionó.

Además, a modo de concientización pidió: “las personas debemos tomar conciencia y castrar a nuestros animales, evitando la sobrepoblación y el maltrato que sufren, sino nos podemos hacer cargo, no dejemos que tengan crías”.

Luego, Tenaglia afirmó que “Tener una mascota es una responsabilidad y debemos tener en cuenta muchas cuestiones y asumir nuestro compromiso cuidándolos”.

Finalmente dijo “nuestra capacidad llega a 250 animales, tratamos de no pasarnos de ese número, no quiere decir que no recibamos pedidos de ayuda, pero por mes llegamos a los 4 mil kilos de alimento”.

