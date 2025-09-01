Feriado del domingo 12 de octubre, pasa al viernes 10

En el día de hoy, lunes, se publicó la Resolución 139/25 firmada por el ministro Guillermo Francos, que establece el traslado del feriado nacional del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre. Según se argumenta en la norma, será “una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, la medida causó sorpresa ya que el propio encargado de formalizar el mencionado traslado fue consultado por este tema y contestó que en 2025 ya se había alcanzado el cupo de tres días no laborables con fines turísticos (2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre).

Recordemos que el sector turístico de la provincia de Buenos Aires comenzó a buscar la manera de reimpulsar su actividad, en base a esto, surgió el pedido al Gobierno Nacional para que traslade el feriado del 12 de octubre (que este año cae domingo) al viernes anterior o al lunes siguiente para sumar un fin de semana largo.

La semana pasada en el Decreto 614/26 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei modificó las disposiciones de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). En particular, determinó que, a partir de ahora, los feriados trasladables que caen sábado o domingo pueden pasarse para el lunes posterior o para el viernes anterior.

