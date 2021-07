Fernández: “debe ser caso único en el país que voten abrazados los representantes de la Sociedad Rural con los de La Cámpora”

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, cuestionó hoy el rol de la oposición local al manifestar que “debe ser caso único en el país que voten abrazados los representantes de la Sociedad Rural con los de La Cámpora, realmente llamativo pero es así. Todo en contra para tratar de impedir que el Movimiento Vecinal siga gobernando de la mejor manera posible”. Y aseguró que “no vamos a contestar de ninguna manera agresiones, mentiras ni difamaciones”. Además, dijo que no lo sorprendió que Carlos Ávila sea precandidato por la UCR.

Las declaraciones fueron vertidas al referirse a la lista del MV que participará de las próximas PASO y que este lunes fue avalada en asamblea partidaria.

Explicó que “es una formalidad que tiene la carta orgánica del Movimiento Vecinal, en su artículo 19 bis, que cuando en las listas a cargos electivos hay gente que no es afiliada al partido se debe hacer una asamblea de afiliados que la avale. Cumpliendo esa normativa es que se hizo ayer de formar virtual y se aprobó”.

El funcionario expresó que “la idea es lograr lo que tantas veces se pregona y después nunca se termina haciendo, acercar gente nueva, con otra visión, de distintos sectores, para poder alimentar al Movimiento Vecinal, a la gestión, la que creemos que hoy por hoy es muy buena, mirando el contexto de la crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país. Estamos haciendo prácticamente 60 obras a la vez: pavimento, cordón cuneta, cloacas, escuelas, plazas. Hasta suena insólito estar en la situación en la que hoy se encuentra el Municipio, gracias a la impronta que le ha puesto el Intendente Municipal en gestionar en Nación y Provincia y estamos teniendo una muy buena respuesta”, destacó.

“Estamos muy contentos y esperanzados en el aporte de la gente nueva que refresque la mirada que se tiene, si bien estamos con todas las pilas y ganas de estar en la gestión como desde el primer día. Los proyectos para los próximos dos años son muchísimos para seguir posicionando a Tres Arroyos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

“De la oposición lo único que se reciben son chicanas, mentiras y difamaciones”

“Para nosotros normalmente son campañas muy simples, mostramos lo que hacemos y a dónde queremos ir: al desarrollo del polo educativo, de la industria y del turismo. Y de la oposición lo único que se reciben son chicanas, mentiras, difamaciones, votar todo en contra porque si, el último sin sentido fue lo de Pablo Abraham al Juzgado de Faltas, un disparate absoluto, porque ese es un nombramiento del Intendente y no es un órgano independiente como quisieron asimilar a la Justicia Federal. Todos esos embrollos son los que hacen que la gente descrea. Por eso estamos muy contentos con personas nuevas en la lista, ya que, a todo nivel, han hecho semejante descrédito de la política, ensuciándola, embarrándola, que la gente no quiere saber nada”, afirmó.

“Se ve gente que hoy está en un partido y hace dos años estuvo en otro, hoy dice negro, ayer dijo blanco. Esperemos que esto cambie y a la política se la tome como un tema muy serio y no como un pasatiempo o como una manera de ver en qué listas están, como lo hacen muchos”, agregó.

Fernández dijo que “nosotros estamos como cuando el Movimiento Vecinal se creó. El único interés es trabajar por el vecino para que viva cada vez mejor y no le preguntamos si es peronista, radical o vecinalista. El crecimiento tiene que ir acompañado por los servicios. Son obras millonarias y eso no tiene filosofía de izquierda ni de derecha, no es ni de una lista ni de la otra. Lo nuestro es muy sencillo y después la gente evaluará si está conforme con lo que se hace. No nos vamos a poner a contestar barbaridades en la campaña ni a perder tiempo porque es mucho el trabajo que tenemos que hacer como para distraernos en eso”.

“Ante una oposición unida, debe ser caso único en el país que voten abrazados los representantes de la Sociedad Rural con los de La Cámpora, realmente llamativo pero es así. Todo en contra para tratar de impedir que el Movimiento Vecinal siga gobernando de la mejor manera posible pero no vamos a contestar de ninguna manera agresiones, mentiras ni difamaciones. Nos basaremos en nuestro trabajo y después la gente elegirá. Tenemos un programa muy importante para estos próximos dos años, de avances en lo que es medio ambiente, con los biodigestores, y el desarrollo del Parque Industrial y el Polo Educativo”, subrayó.

“No me sorprendió lo de Ávila”

Finalmente, respecto a que Carlos Ávila, exdirector del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, encabece la lista de precandidatos de la UCR, Fernández reflexionó que “la vida es libre, cada uno sabe lo que tiene que hacer y dónde estar. A veces es difícil ver los saltos que se dan a nivel nacional y provincial que hacen al descrédito de la política. A mí no me sorprendió”.

