“Le pedí a Frederic que ponga todo el empeño en descubrir qué pasó con Facundo”

19 julio, 2020

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse en las últimas horas a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años del cual no se sabe nada desde el pasado 30 de abril, cuando viajaba entre Pedro Luro y Bahía Blanca.



“El caso de Facundo me preocupa. Le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”, dijo el mandatario.

“Hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas en contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes. Cuando aparecieron casos en el Chaco y en Tucumán fui categórico”.

Además y en una entrevista brindada a Página 12, el Presidente anticipó que esta semana presentará el proyecto de Reforma Judicial y que el aporte extraordinario a la riqueza será abordado en el Congreso a la brevedad, aunque aclaró que es una iniciativa legislativa.

