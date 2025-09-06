Fernando González y el crecimiento de los Bicisolidarios (audio)

6 septiembre, 2025 0

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/09/FERNANDO-GONZALEZ-06-09-2025.mp3

El reconocido grupo de Bicisolidarios continúan con sus donaciones y actividades cada jueves. Fernando González fundador e integrante del grupo habló con LU 24 y dijo “nosotros estamos en campaña permanente, durante el año hacemos nuestra actividad deportiva además de colaborar con las entidades que solicitan ayuda. Actualmente somos un grupo de 110 integrantes, quienes nos juntamos cada jueves para hacer cicloturismo y el ultimo jueves del mes reunimos alimentos no perecederos, útiles escolares, artículos de limpieza e higiene, todo depende de lo que nos pidan”, informó.

“El pasado 4 de julio cumplimos un año, con el honor y orgullo de haber colaborado con 17 instituciones, cada aporte es del grupo ayudados por distintos vecinos o comerciantes, que desean aportar su granito de arena”.

“Decidimos contar sólo con el aporte de los integrantes del grupo, no pedimos colaboración de nadie, pero eso no quiere decir que rechacemos la ayuda de personas externas a nosotros, al contrario, lo recibiremos con los brazos abiertos”, detalló.

“Tenemos la suerte de que nos alcance con el aporte de cada bicisolidario, solo con eso obtenemos un gran número de donaciones rondando los 800 o 900 mil pesos por mes”, afirmó.

“Quienes deseen sumarse solo necesitan una bicicleta y casco, acercarse al parque cabañas a las 13:30 en invierno y en verano a las 18 hacemos entre 25 y 30 kilómetros”, concluyó.



Volver