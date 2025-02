Fernando Saldías: “Va a ser un torneo difícil”

Fernando Saldias, técnico de Alumni de Orense dialogó con LU 24 y expresó: “arrancamos la temporada el 10 de febrero, y estamos tratando de terminar de armar el equipo, para afrontar el torneo que va a ser difícil”.

“Venimos en silencio, haciendo las cosas, pero lo venimos trabajando desde el principio. Estamos tranquilos que estamos en busca algo seguro y más que nada armar un equipo de buena gente”, comentó.

“Tratamos de mantenernos con bajo perfil y que no se divulguen los jugadores que fuimos a buscar así no se entorpece ninguna negociación en contra nuestra”, aseguró y agregó: “ya incorporamos al arquero Nicolas Fernández, al central Jesús Espinal, Agustín Urban, Lautaro Carrizo, Ezequiel Barbosa; estamos en busca de algún par más, y si no se puede hay estaríamos bien, porque la idea es mantener la base del año pasado”, explicó.

“El cuerpo técnico esta integrado por Manuel Elicalde como ayudante de campo y técnico de tercera y Lucas Deramo como preparador físico”, dijo.

“Va a ser un torneo difícil –reiteró – , hay 2 o 3 equipos que se armaron muy bien, después en general todos los equipos van a ser complicados, porque es un Torneo exigente y complicado, pero va hacer un torneo difícil y lindo porque la competitividad que se va a generar”, comentó.

“Con el grupo que estoy armando estoy muy confiado, sé que la vamos a pelearla bien vamos a estar en competición”, sostuvo.

“La idea es hacer sentir bien la localía: acá nadie va a tener asegurado nada”, explicó.

“Con Villa del Parque, por la Copa Tres Arroyos nos va a dar un parámetro adonde estamos parados más allá que va a ser el inicio. Hasta que los chicos se suelten no se va a ver lo mejor del grupo, pero va a ser un lindo inicio, expresó.

“Tenemos varios chicos que se pueden potenciar, por eso la idea es llevar jugadores que potencien a los chicos del club también”, finalizó.

