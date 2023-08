Fernando Savore: “hasta que el dólar blue no encuentre un piso, la suba de precios no va a parar”

18 agosto, 2023

La suba de precios ha sido uno de los temas más hablados en las últimas horas y este viernes por la mañana, en LU 24 conversamos con Fernando Savatore, actual Presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Bus 24 habló sobre este tema en particular.

En este sentido, Savore, comentó: “las dos semanas previas a las PASO ya había mucho faltante de mercadería en los mayoristas y con esto, pensábamos en un nuevo aumento, pero no de la forma que vino.” Y agregó: “si bien el lunes fue un día de incertidumbre, el martes Arcor nos envió un aumento del 25%. Ahí encendió la mecha, no digo que fueron ellos, pero fue el primero que a mi me llegó y después rondó en el 20%.”

Además, y según explicó Savore, ante esta situación económica, “el formato de venta se divide en dos partes: del primero al 15 se compra lo habitual y después de esa fecha, se compra por precio no por marca. No hay ninguna duda que se dan diferentes notables entre una primera marca y una Pyme.”

Por otra parte, y según opinó Savore sobre cómo podría continuar esto en un futuro y concluyó: “no entiendo por qué limitan la mercadería mayorista, y me pregunto si van seguir aumentando los precios, pero la verdad es que, hasta que el dólar blue no encuentre un piso, esto no va a parar.”

