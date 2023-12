Feroz incendio en un edificio de oficinas, lindero a la Secretaría de Trabajo de Nación

Un feroz incendio se desarrolla desde antes de las 12 del mediodía en un edificio de oficinas y departamentos contiguo a la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En el lugar trabaja personal de la Brigada Federal Especial de Rescate y Bomberos de la Ciudad, que intentan apagar las intensas llamas. El SAME ya trasladó a cinco personas a distintos hospitales porteños por inhalación de humo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que a las 11.37 comenzaron a ingresar reiterados llamados al complejo 911, notificando sobre un importante siniestro que se desató en un edificio de planta baja y 14 pisos ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem al 668, entre Tucumán y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás.

Cuando los brigadistas arribaron al lugar del hecho, constataron que el incendio afectaba el sexto y séptimo piso de la edificación, el cual se habría originado por una fuerte explosión.

Mientras un grupo de bomberos atacaba el fuego en forma generalizada, otro grupo hacia una búsqueda de personas eventualmente afectadas.

Personal del SAME se encuentra en el lugar para atender a las posibles víctimas.

Julio López, un testigo que filmó desde el edificio Fortabat uno de los videos que comenzaron a circular por las redes sociales, contó en diálogo con el canal de noticias TN que “había gente en la terraza”.

Como consecuencia del feroz incendio, los hospitales porteños de la zona cercana a donde se desarrolla el incendio se encuentran bajo alerta roja.

Ante la consulta de este medio, el SAME confirmó que procedió a la asistencia de 10 personas que fueron oxigenadas, de las cuales cinco fueron trasladadas a distintos centros de salud por inhalación de humo. En detalle, una madre y su bebé fueron derivados al Hospital Elizalde, mientras que otros tres damnificados -todos mayores de edad- fueron llevados al Hospital Argerich.

Los rescatistas también trabajaban para auxiliar a un perro que terminó rodeado por las llamas y una espesa nube de humo negro.

Se encontraba operando en el lugar un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad y no fue necesario realizar la evacuación del piso 8 al 10.

Participan ocho dotaciones, cinco de Bomberos de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

A raíz del incendio, en una amplia área del centro porteño se percibía este mediodía un intenso olor a humo.

Personal de Tránsito realiza un corte total sobre la avenida Leandro N. Alem, entre las calles Viamonte y Tucumán.

