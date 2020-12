Ferrario dijo que se interpretó mal lo que dijo: “Mi ánimo nunca fue ofender a nadie”

El ex docente y consultor en educación, Dr. Patricio Ferrario, se refirió a las declaraciones vertidas este domingo a través de nuestra emisora y por la que recibió una lluvia de críticas a través de las redes sociales.

En comunicación con LU 24 aclaró este martes que no quiso decir que la Escuela Agropecuaria era la única que había trabajo bien y las otras mal. “Algunos de los que opinan me adjudican una intención de publicidad que en ningún momento tuve y por otro lado la Escuela Agropecuaria no la necesita. De ninguna manera dije que la Escuela Agropecuaria era la única que trabaja bien y las demás mal como algunos lo quieren insinuar, de hecho en este momento estoy asesorando a escuelas en Misiones, Corrientes, Córdoba, Tucumán, San Juan, Mendoza y 10 escuelas en la provincia de Buenos Aires y algunas de la ciudad de Buenos Aires”, expresó.

Y agregó: “Se interpretó mal lo que dije. A mí me consta que en Tres Arroyos hay docentes y escuelas que han trabajo muy bien. Mi ánimo nunca fue ofender a nadie, sino hablar de lo que sé. Cumplo 42 años en la docencia y por lo tanto creo que mi opinión puede ser valorada por muchas personas. De ninguna manera intente descalificar a nadie”.



Por otro lado hizo mención a otra crítica sobre que la Escuela Agropecuaria recibió fondos en la época del Gobierno de Carlos Saúl Menem: “No deja de provocarme cierta risa, y algunos amigos peronistas me van a cargar, porque siempre se me identificó más bien como antiperonista. De manera que esto es una curiosidad que solamente en la imaginación de las redes sociales puede aparecer. La escuela no solo recibió subsidios en la época de Menem, sino también en la época de Alfonsín, de Duhalde, de Cristina, de Nestor, y en la mayoría de los casos no fueron regalos, fueron premios que docentes de la escuela tuvieron con su desempeño. Eran concursos abiertos, los miembros del jurado eran académicos del CONICET y en esos concursos nosotros resultamos ganadores”.

También dijo que hubo un debate en Facebook entre escuelas públicas y privadas: “Esto es una dicotomía falsa, porque conozco escuelas públicas que trabajan muy bien y conozco escuelas privadas que trabajan muy bien, y conozco escuelas públicas que trabajan muy mal y conozco escuelas privadas que trabajan muy mal”.

“Alguien, refugiado en el anonimato, dijo que yo estoy retirado y no soy quien para opinar. Me gustaría tener un mapa de la Argentina para mostrarle por todos los lados, hasta el año pasado, donde anduve yo físicamente, este año no lo pude hacer pero lo hago por medio de la tecnología. Creo que estas cosas hay que aclararlas”, concluyó Ferrario.

