Ferrario, tras polémica por visita de Tolosa Paz a la EATA: “Orgullo, no vergüenza”

11 agosto, 2023

Luego de la polémica desatada por la visita de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, el coordinador general y exdirector de la institución, Patricio Ferrario, emitió un comunicado en el que destaca sentir “orgullo” por recibir a autoridades y recuerda que a otros funcionarios de Argentina y distintos países les han mostrado cómo se trabaja en el establecimiento.

Asimismo, aclara que “previamente se acordó no hablar de política ni de las elecciones” y que al video difundido “no lo tomamos ni editamos nosotros. Cuando supe de su existencia, solicité al equipo de la ministra que no lo divulgaran y ya fue retirado”.

“No hay razón alguna para que no recibamos a la ministra Tolosa Paz, especialmente si nos ayuda a completar la obra del comedor”, afirmó.

El comunicado

El martes pasado visitó la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, acompañada por candidatos a Intendente y concejales de su partido político. Esta visita provocó una inusitada reacción en las redes sociales, con fuertes críticas a la escuela porque supuestamente estaríamos “vendiendo el alma al diablo” o “vendiendo la escuela a determinados políticos”. Habitualmente no participo en redes sociales porque no comparto la violencia y agresión con los que se expresan muchos de los que participan en ellas.

Hoy voy a hacer una excepción. Está en juego el prestigio de la querida EATA y el honor de quienes fuimos fundadores o nos hemos desempeñamos en ella (en mi caso 40 años). Por lo tanto, y por única vez, contesto puntualmente las agresiones y comentarios:

1) Es cierto que asistió a la escuela la Lic. Tolosa Paz. Lo habíamos acordado previamente con sus representantes. Se aclaró que: *No hablaríamos de política ni de las elecciones con nadie y, mucho menos, con alumnos. *También acordamos que mostraríamos todo lo que la escuela hace y que le pediríamos ayuda para distintos proyectos.

2) Cabe recordar que unos días antes nos visitaron candidatos a gobernador, senador, intendente y concejales de Juntos por el Cambio. También pidió conocer la escuela en esos días el gobernador de Jujuy (actual candidato a vicepresidente). No pudo concretarse la visita por problemas de agenda de Morales. De igual manera se recibió a candidatos del Movimiento Vecinal. Pero interesa destacar que con todos se acordó lo mismo. Hablaríamos de la escuela, mostraríamos lo que hacemos, contaríamos su historia y su funcionamiento y expresaríamos con claridad los proyectos y necesidades de la institución. Nada más.

3) Quienes visitaron la escuela cumplieron rigurosamente con lo acordado. No hubo ninguna clase de adoctrinamiento, no hubo interrupción de clases, ni conversaciones sobre política y, mucho menos, sobre las próximas elecciones. En el caso de la Lic. Tolosa Paz expresó varias veces felicitaciones y manifestó su asombro por lo bien que se trabaja, el buen clima existente y la organización interna en la escuela. Y lo más interesante, cuando le pedimos apoyo para completar el nuevo comedor de Nivel Inicial, se comprometió a financiarlo e instruyó a su equipo para completar la documentación correspondiente (planos, titularidad del predio, datos de la entidad propietaria, etc).

4) Respecto a la presencia de políticos en la escuela algún exaltado manifestó que deberíamos sentir VERGÜENZA. No. Sentimos ORGULLO de mostrar lo que hacemos, cómo trabajamos, qué historia tenemos, cómo conseguimos mejorar y crecer constantemente. No tenemos nada que esconder y recordemos que han visitado la escuela:

5) 5.1) El ministro José Gabriel Dumon (gestión UCR), quien consiguió en 1986 la cesión de tierras para la escuela. También aportó los fondos para construir el comedor de nivel secundario y otorgó el subsidio para el pago de docentes. Lo recordamos con mucho afecto. 5.2) La ministro Gianettasio (gestión PJ) nos convocó a su despacho y nos otorgó fondos para construir las aulas en la que recibimos a 222 alumnos procedentes de escuelas rurales y el auditorio de la EATA. 5.3) El Prof. Mario Oporto (gestión PJ) vino en más de una oportunidad a conocer y recorrer la escuela, lo mismo que el Dr. Octavio Bordón (también gestión PJ). Nos garantizaron la continuidad del subsidio para los docentes. 5.4) También nos visitaron ex funcionarios de educación como Mariano Narodowski (gestión PRO) , Inés Aguerrondo y Cecilia Braslavsky(gestión PJ).5.4) La lista no se agota. Han venido altos funcionarios de educación o del agro de China, Nueva Zelanda, Francia, Brasil, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Austria, Parlamento Europeo. Ellos asistieron físicamente a la EATA. Pero se registran accesos virtuales a información de la EATA, de docentes y funcionarios de educación de Finlandia, Israel, Italia, Lituania, EEUU, China, Brasil (sólo en 2023). Nuestra experiencia de mejora de la calidad educativa ha motivado que recibiéramos invitaciones a exponer en universidades nacionales y extranjeras, congresos en Argentina, Perú y Brasil. En algunos casos hemos asesorado a equipos de docentes y directivos universitarios sobre la gestión de la calidad educativa. Con ninguna de las destacadas personalidades que enumero hubo adoctrinamientos, uso político o cosas similares. Ni tampoco reclamos de padres.

6) Se nos cuestiona también que un colegio privado no debe permitir la entrada de funcionarios y/ o política. Aclaremos: La EATA no es “privada”, no hay escuelas privadas en Tres Arroyos. Somos una escuela pública de gestión privada, autorizada a funcionar desde hace cuarenta años conforme la Constitución Nacional y las leyes nacionales y provinciales. Teniendo en cuenta esas normas la escuela recibe subsidios como muchos de los colegios de gestión privada. Es cierto que actualmente tramitamos la ampliación del subsidio porque varios cursos, colmados de alumnos y con más de 300 becados, no están cubiertos. Tenemos dictámenes administrativo y pedagógico favorables, pero no lo recibimos. Esperemos que se resuelva pronto. Sin subsidio, la EATA sería inaccesible y no podría tener becados.

7) Ya expresé los aportes del estado provincial. Pero hay más: por vía del INET (autoridades nacionales) hemos recibido un tractor, una sembradora, GPS, los drones que precisamente le mostrábamos a la ministra visitante. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales nos ha brindado valioso apoyo y gracias a ello hemos podido capacitar a docentes de escuelas públicas de todo el país respecto al uso de imágenes satelitales. De igual manera ha colaborado la Facultad de Astronomía de la Universidad de La Plata. Son todos organismos del estado.

Una muestra: el día de la visita de la ministra recibimos la buena noticia de que el INET (gobierno nacional) nos entregaría un nuevo invernáculo, que se obtuvo en concurso abierto y previo dictamen de expertos. Procurando la articulación público-privado (que todos los países desarrollados aplican con llamativa eficacia) debo reconocer que también recibimos apoyo de Fundaciones y empresas.

8) A todos los funcionarios y colaboradores que nos visitan les mostramos la EATA con ORGULLO. Está claro entonces que no hay razón alguna para que no recibamos a la ministra Tolosa Paz, especialmente si nos ayuda a completar la obra del comedor. La escuela recibe fondos públicos y está muy bien que antes de adjudicar esos fondos se verifique al destinatario, su administración, su organización, etc. Si fuera por “acomodo” no lo aceptaríamos. Creemos que lo merecemos y, por lo tanto, lo pedimos.

9) Algunos padres, con entera buena fe, manifestaron su preocupación por un video en el que se veían alumnos trabajando en el laboratorio o almorzando. Ese video no lo tomamos ni editamos nosotros. Cuando supe de su existencia, solicité al equipo de la ministra que no lo divulgaran y ya fue retirado. Curiosamente algunos de los que ayer reclamaban contra el video son los que lo están difundiendo. ¿Quién está usando el tema políticamente?

10) Se ha afirmado que los fundadores sentirían vergüenza si supieran lo que estamos haciendo. Fui uno de los fundadores de la EATA, tenía entonces 28 años. Sé bien con quien hicimos la escuela. Y por si fuera poco, consulté a varios de los que quedan vivos. Todos me expresaron su apoyo. Ningún fundador sentiría vergüenza, sentiría ORGULLO.

11) No soy analista político. Por lo tanto, no sé quién gana con este incidente. Pero si esto sigue -segurísimo- pierde la escuela.

12) No faltó quien pidió que “rodara (sic) mi cabeza y la de mi sucesor Alejandro Mohamed”. También alguien dijo que estamos actuando “como si cultiváramos marihuana en el galpón de la escuela”. ¿Qué se puede responder sin provocar más conflicto?

13) Tres aclaraciones finales: 12.1) No más facebook para mí. No contestaré agravios personales, ni expondré a la EATA al bombardeo de estos últimos días. Pero quedo a disposición de padres de alumnos, ex alumnos, colaboradores- y también políticos- para ampliar la información y dialogar personalmente sobre la querida y orgullosa EATA. 12.2) Formulo estas apreciaciones a título personal. Ya no ocupo cargo directivo ni estoy en la planta funcional de la EATA. Pero con cuarenta años en la escuela tener algún derecho para opinar. Y contesto yo porque no es justo que el personal docente y no docente, que trabaja con compromiso indiscutible, reciba agresiones por “hacer las cosas bien”. 12.3) El próximo lunes se reunirá todo el personal y el martes la Comisión Directiva para analizar el tema. Hoy es necesario apagar el fuego, mientras algunos irresponsables lo rocían con nafta. Descuento que actuaremos reflexiva y serenamente. La Argentina vivirá una nueva experiencia democrática, los ánimos se calmarán y volveremos los argentinos de buena voluntad a una sana convivencia. Esperemos que así sea.

Luis Patricio Ferrario

DNI 10.458.393

