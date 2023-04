Ferro: La opinión profesional de un martillero ante una suspensión de la ley de alquileres

5 abril, 2023

El martillero Gonzalo Ferro opinó respecto a la iniciativa que está en estudio para suspender la vigencia de la nueva Ley de Alquileres sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según su punto de vista, las modificaciones introducidas afectaron tanto a inquilinos como propietarios, y no benefició a ninguna de las dos partes ya que los propietarios retiraron las propiedades de alquiler y al caerse la oferta los precios aumentaron mucho, ante lo que genera la inflación, ya que la cláusula de ajuste tiene en cuenta el índice inflacionario, que nos complica mucho actualmente; hoy un contrato está aumentando un hasta un 95%: Un contrato firmado el año pasado por 50 mil pesos hoy se va casi a cien, lo que genera y afecta hasta un 40 % de los ingresos.

Anteriormente había movimientos, se iban de mono ambientes a otras comodidades, y hoy día esa oferta no está: aún no hay información precisa pero se habla de suspenderla por 180 días y volver al manejo anterior, con ajustes semestrales.

Respecto al incremento de casas en venta, Ferro atribuyó el tema a que “eran casas que estaban en alquiler en algunos casos y como no era redituable cambiaron la opción”.

En otro orden, el martillero informó sobre la venta particular en una propiedad de calle Rodríguez Peña 22, desde las 9:00 con diferentes lotes, “los que están en excelente estado, son cosas que estuvieron siempre muy bien cuidadas; la forma de pago es contado más el 10% de comisión”.

