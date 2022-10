Ferroviario que recorre pueblos a bordo de un 404 quedó enamorado de San Mayol

24 octubre, 2022

Pablo Delonghi es un trabajador ferroviario, oriundo de Los Cardales, partido de Exaltación de La Cruz, que recorre pueblos a bordo de un Peugeot 404 modelo 1967 y hace poco tiempo visitó San Mayol. “Quedé enamorado del lugar”, afirmó a LU 24 al tiempo que contó que también pasó por Tres Arroyos.

“El primer día que vi la iglesia fue amor a primera vista y dije ahí tengo que ir. Empecé a averiguar un poco del pueblo me puse en contacto con Ezequiel (Lanza), un genio que me acompañó a todos los lugares y me explicó la historia”, sostuvo.

Pablo adquirió el vehículo en 2019 con la idea de dar una vuelta por el barrio o ir a encuentros de autos clásicos. “Es igual al que mi papá tenía cuando yo era chico, en el que hacíamos los primeros viajes e íbamos de vacaciones, y tuve la suerte de conseguir uno del mismo color”, comentó.

Contó que al principio salió a conocer lugares cercanos como Capilla del Señor y San Antonio de Areco. “Yo sacaba fotos y veía que el auto viejo con las construcciones que hay en los pueblos, muchas de ellas fachadas de más de 100 años, quedaban lindas y entonces las empecé a publicar para amigos y después abrí la cuenta para que las vea todo el mundo y pegó bastante, es una satisfacción enorme poder compartir estos viajes con mucha gente”, destacó.

Indicó que el 4040 tiene el motor original: “es 1.6 y lo único que se le cambió fue ponerle encendido electrónico para no tener que andar renegando con los platinos”.

En esta zona también recorrió Saavedra, Pigüé, Puán, López Lecube, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Gonzales Chaves y Tandil.

“Generalmente trato de ir a lugares de 200, 300 o 400 habitantes, la gente en los pueblos es muy reservada, pero al ver el auto enseguida se acercan y empiezan a charlar y te cuentan miles de historias”, destacó.

Pablo se convirtió en influencer y a la cuenta de Instagram @viajandoenel404 la sigue hasta el presidente Alberto Fernández.

