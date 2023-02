FESTA DEL TRITGO: Atención artesanos

24 febrero, 2023

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que, hasta hoy, viernes 24, se encuentra abierta la convocatoria para los artesanos locales, regionales y nacionales que deseen participar de la 54º Fiesta Provincial del Trigo a desarrollarse del 8 al 12 de marzo.

Los interesados, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

Realizar la inscripción online a través del formulario de Google (solicitar el link al WhatsApp 2983 – 445968). Cabe aclarar que la inscripción es únicamente online, sin excepción.

Una vez enviado el formulario, enviar vía WhatsApp 2983 – 445968, 5 (cinco) fotos y/o videos (de no más de 20 segundos) de los productos a fiscalizar.

El pago se realizará únicamente (sin excepción) por transferencia bancaria a la cuenta de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Una vez aprobados los productos, deberán enviar vía WhatsApp 2983 – 445968 el comprobante de pago.

La inscripción finaliza una vez abonado el total del stand.

En caso de vender alimentos, adjuntar una imagen/foto (nítida) del Carnet de Manipulación de Alimentos y de un producto para su fiscalización. Si no posee dicho carnet, comunicarse con las instituciones educativas correspondientes que dictan la capacitación. En el caso del Distrito de Tres Arroyos, ingresar al sitio web de CRESTA (http://www.cresta.edu.ar/extension/manipuladores/inscripcion-manipuladores/)

No se permite la reventa.

Puestos: las medidas que posee cada puesto son de 1.5 mts x 2 mts. Se podrán solicitar hasta 4 (cuatro) puestos, haciendo que el valor final se vea modificado.

El valor por puesto (incluye los 5 días de la fiesta) puede solicitarlo vía WhatsApp 2983 – 445968.

Fecha límite de inscripción: viernes 24 de febrero.

Inscripciones: personalmente, en la sede de la Dirección de Cultura y Educación, Av. Ituzaingó 320, de 08.30 a 14 horas.

Para consultas e información, comunicarse telefónicamente al tel. (02983) 42-5513; enviar un WhatsApp al tel. 2983 – 445968 o a través de las redes sociales oficiales de la Dirección: Facebook (Dirección de Cultura y Educación de Tres Arroyos) e Instagram @cultura.tresarroyos.

