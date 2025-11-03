Festejaron los 10 años del Programa Puentes en la Infancia: en el Barrio Municipal

3 noviembre, 2025 0

La Secretaría Social y con la presencia del Intendente Pablo Garate, en el Barrio Municipal celebraron los sus 10 años del Programa Puentes en la Infancia, con la presencia de familias, instituciones y organizaciones locales, también llevaron a cabo el 8° Festival Comunitario por el Derecho de Niños a Jugar,

Durante la jornada, los niños, niñas y adolescentes fueron protagonistas, compartiendo juegos, espectáculos, música y expresiones artísticas que reflejaron el espíritu de este programa que, desde 2015, crea espacios comunitarios de cuidado, acompañamiento y referencia en distintos barrios del distrito.

La apertura se realizó con la tradicional caravana de sedes de Puentes: Reta, Copetonas, Villa Italia, Ranchos, Municipal y Olimpo, acompañados por el grupo de percusión Tamboré, marcando el inicio de una tarde repleta de alegría y color. Luego, en el escenario de Envión Tres Arroyos, se realizó el show de talentos con los niños de Puentes, la compañía Había una vez, Kumbia Kids, Comparsa Corazón de León, Brothers Yins, entre otros números artísticos.

Además, el festival incluyó espacios literarios, juegos del dispositivo “Juega Todo el Barrio”, stands de instituciones, una feria de emprendimientos familiares con más de 20 puestos, que fue la novedad del Festival que núcleo a las familias puenteras.

El intendente Pablo Garate acompañó el encuentro y destacó “la importancia de sostener estos espacios comunitarios que promueven la inclusión y la participación de las infancias”, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con las políticas de niñez, fortaleciendo estos encuentros comunitarios.

Por su parte, el equipo de Puentes dijo “hoy celebramos 10 años de tender puentes, de apostar a que las infancias sean respetadas y puestas en prioridad. Además de abrazar el territorio, construyendo equipos convencidos de que la ternura es una posición política hacia las niñez, en tiempos donde sus derechos parecen retraerse”.

Después, se compartió una merienda, gracias a los aportes permanentes de Maltería Quilmes y Uzcudun S.A, quienes acompañan todas las tardes.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, agradeció la labor de los equipos de Puentes, por su trabajo para hacer posibles estas jornadas: “en cada edición del festival, reafirmamos nuestro compromiso para fortalecer las políticas públicas que se desarrollan en nuestros barrios son un trabajo cotidiano, de mucha gente, a la que tenemos que agradecer por su esfuerzo y dedicación”.

Volver