Festejo del Ultimo Primer Día y la campaña de concientización que encabeza el municipio

10 marzo, 2020 Leido: 107

Desde el municipio anunciaron la puesta en marcha por estas horas, y en el marco del inicio de los festejos por el Último Primer Día de clases, de una campaña de concientización como política preventiva que se intenta desarrollar acerca del tema, entre los adolescentes.

Pamela García y Celina Mac Kenna del Equipo de Prevención de Adicciones junto a Andrés Narciande, responsable del Área de Políticas para la Juventud, visitaron los estudios de LU 24 para brindar detalles acerca de la campaña.

“Entendemos que no es algo que se va a terminar o dejar de hacer. Frente a los jóvenes, la primera autoridad está en la casa y si en la casa le permiten festejar este día, el municipio o las instituciones educativas lo que pueden hacer es acompañar de la mejor manera, para reducir riesgos”, aseguró Narciande.

Por su parte, Celina Mc Kenna consideró que: “la idea del programa es poder instalar el enfoque de reducción de daños, que tiene que ver con instalar el qué podemos hacer, cómo cuidarnos entre todos, adónde llamar y dónde recurrir. Sabemos que son situaciones que se instalan en los jóvenes, y debemos concientizar. Trabajamos mucho con las redes y mensajes claros, preventivos sin prohibir el consumo, pero haciendo enfoque para reducir daños”.

Por su parte, Pamela aseguró: “Nosotros pensamos que la prevención se da en procesos. No tiene sentido prender una alarma desmedida, sino, qué podemos pensar con los chicos a lo largo del año; qué lugar le damos a los chicos para construir nuevos sentidos”.

Para Mc Kenna ante el consumo, “planteamos el tema de la hidratación, la alimentación. Si le pasa algo a otro poder darnos cuenta y acudir a un adulto o institución que pueda dar solución a la situación, tener un conductor designado, cómo nos cuidamos e instalar estos pequeños cambios, para reducir daños. Si no, es como ir en contra de algo que vos sabes que está naturalizado. Trabajaremos con directivos de la ciudad y la zona para empezar a construir desde este lugar, para trabajar entre adultos y pensar qué hacemos y cómo cuidarlos. Que todos estemos con el mismo mensaje”.

Remarcaron que ante cualquier duda o necesidad comunicarse al 107 o 147.

“Es importante que también los padres tomen conciencia. Ellos son la autoridad ante los chicos y sino acompañan, no se puede trabajar”, advirtieron.

