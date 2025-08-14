Festejos por el Día del Niño en el Club Sindicato Municipal

El Sindicato de Trabajadores Municipales llevará a cabo este domingo un festival para festejar el Día del Niño con los hijos de sus afiliados.

El mismo se desarrollará desde las 11:00 a las 16:00 en la sede del Club Sindicato Municipal, Suipacha 362.

Juegos inflables, muchas sorpresas y cosas ricas para compartir serán los atractivos que los organizadores pondrán para que se pueda disfrutar de este día especial, y por la tarde se servirá una merienda con tortas.

Como siempre, cada niño y niña regresará a su hogar con un regalo muy especial.

Habrá también sorpresas para los papis y mamis, que pueden llevar su equipo de mate para compartir una tarde en familia

