Festival de las Artes: Todo un éxito en Monte Hermoso

4 mayo, 2026 24

El pasado fin de semana se celebró con gran éxito la segunda edición del Festival de las Artes, donde más de 200 personas participaron en los distintos talleres ofrecidos durante las jornadas.

La propuesta tuvo como grandes protagonistas a los artistas locales y de la región, quienes no solo dictaron los talleres, sino que también presentaron distintas muestras y brindaron espectáculos. Vecinas y vecinos disfrutaron del show de Fósforo y La MH, quienes dieron cierre a un exitoso fin de semana repleto de actividades de las distintas ramas artísticas de Monte Hermoso.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 17 de mayo inclusive.

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