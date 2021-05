Fhurer advierte que es falso el comunicado que se viralizó en redes sociales

24 mayo, 2021

El Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Ingeniero Matías Fhurer por LU 24 aclaró que es falso el archivo virilizado a través de las redes sociales en el que informan sobre las actividades exceptuadas por la pandemia. “Es de una mala intención significativa, están jugando con el trabajo y la economía, estamos pasando un momento dificilísimo y le generan más confusión a la sociedad”, dijo.



“Uno está tratando de hacer todo lo mejor posible y cuando pasan estas cosas nos llama la atención, pero conociendo ciertos sectores no tanto. Estamos para aclararlo y seguir trabajando sobre el tema”, sostuvo.

“Me lo mandaron hace unos 20 minutos, el Delegado de Claromecó para ver si era así pero por supuesto que no. En algunos subtítulos figura el DNU del año 2020, es un poco lo que también me hizo ruido”, detalló.

En cuanto al porque se difunden este tipo de mensajes, consideró que “si alguien lo genero o se equivocó, que deje de compartirlo y no genere una falsa expectativa, ni alarme de actividades que no se pueden realizar en este momento”.

“Estuvimos trabajando sobre este tema hoy, evaluando la situación epidemiológica y económica. Uno quiere creer que fue una equivocación”, sostuvo.

Al respecto de cómo continua la investigación para dar con el emisor del falso comunicado, afirmó que “en este caso se evalúa de donde pudo haber provenido, pero siendo que fue tantas veces reenviado se hace un poco más difícil”.

“Ese era un resumen del año pasado con algunos agregados pero genero un malestar y una confusión. Les pedimos que hagan caso omiso a este comunicado”, finalizó.

