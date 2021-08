Fhurer aseguró que van a evaluar la apertura de los locales de esparcimiento social

Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico, dio detalles a LU 24 sobre la nueva resolución que brinda la posibilidad, a cada municipio, de realizar una apertura gradual de los establecimientos sociales. Además, habló sobre los efectos que tuvo la pandemia y como es su paso por el Movimiento Vecinal y cuáles son las tareas que se han realizado.



“La resolución, como lo sabemos todos, Carlos Bianco a través de la conferencia de prensa hizo la mención sobre los lugares de esparcimiento social, como los salones de fiesta. Leí totalmente el decreto y habla solamente de los eventos sociales, deja afuera lo deportivo y lo cultural. La parte social, hay una diferenciación donde se van a poder, según la decisión de cada localidad en base al estado epidemiológico, avanzar sobre la adhesión o no”, dijo Fhurer.

“Depende de en qué estado nos encontremos para poder avanzar sobre la decisión o no. Nosotros estamos en una Fase general, pero depende de la baja de casos, la taza contagios y la ocupación de las camas, nuestra localidad no llega a ese coeficiente. Todas esas cosas hacen un coeficiente, que debe estar de 0 a 8”, informó.

Asimismo, el Secretario aseguro que “el Intendente junto al Secretario de Salud deciden si se va para adelante o para atrás, no es general como era antes con las Fases, que dependiendo cual fuera, se cerraban o abrían las cosas en forma ordenada. Ahora lo tenemos que hacer en forma regulada a través de la responsabilidad del Ejecutivo Municipal”.

“Cuando tengamos la reunión, mañana, con el Intendente y el Secretario de salud, se va a ver que se hace, recordemos que el Decreto tiene fecha para el 28 de agosto, todavía falta”, aclaró y agregó que “no es para empezar mañana, todo el mundo se tiene organizar. Los salones de eventos tienen que tener una organización y una habilitación, también tiene que haber un orden”.

La pandemia y las aperturas graduales

“Están un poquito las incongruencias que vivimos en la pandemia, fueron decisiones difíciles, porque venían los reclamos de lo que se abre y lo que no. Todas esas cosas surgieron en este tiempo, pero era a prueba y error”, aclaró.

“Recordemos que dentro de ese aforo están todos los trabajadores, en ese 70% que no aclara, tengo entendido que están todas las personas. Son todas las personas que van a estar dentro de un lugar cubierto pero ventilado”, detalló.

Su lugar en el Movimiento Vecinal y las políticas públicas aplicadas

“Yo a mis amigos les tengo que decir que voten al vecinalismo porque lo conocí al movimiento, yo no lo conocía, en algún momento estuve en otro lado. Viví la política de distinta manera, con mi familia paterna desde otro lugar y otra provincia, también la viví desde mi lugar donde la gente te ubica y conoce a tu familia, cuando te pegan les pegan a tus hijos. Hay muchas alegrías y muchas tristezas”, puntualizó.

“Decía mi abuelo que ‘cuando una se une a la política tira el honor a los chanchos’, el hizo muchas casas. Cuando hablan de traspasamiento generacional, se olvidan que hubo gente que fundaron esos partidos”, dijo.

Además, Fhurer aclaró que “yo tengo que decirles que el Movimiento Vecinal ha hecho una gestión impecable, con producción y trabajo genuino, con el Parque Industrial. El ejecutivo y la gente que estaba dentro del partido estaba trabajando, todos trabajaron y estuvieron a la altura de la circunstancia”.

En cuanto a las políticas públicas aplicadas por el Municipio para solventar las peripecias producidas por la pandemia de Covid-19, que afectó a toda la sociedad, manifestó que “no nos quedamos en la pandemia y culpamos a la pandemia, acá no culpamos a nadie. Nos pusimos los pantalones y gestionamos, con el asfalto, las cunetas y con los problemas del agua. Ahora hay una inversión de 378.000.000 de pesos para mejorar el sistema de agua”

“Realmente Tres Arroyos creció, puede ser que había sistemas viejos, pero la ciudad creció mucho. Tres Arroyos es más que el 800 o 900, Tres Arroyos ahora es el 1500”, agregó.

“Seriamos muy necios en no reconocer que hay problemas, Tres Arroyos tiene sentido de pertenencia, quiere a su ciudad y quiere que crezca. El Movimiento Vecinal ha sido un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la gente está contenta y trabajando, van a trabajar con muchas ganas en cada sector de su actividad”, finalizó.

