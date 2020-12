Fhurer confirmó que “habrá encuentros de egresados” de Secundaria

14 diciembre, 2020 Leido: 175

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, confirmó que “hay distintos colegios que solicitaron tener sus encuentros de egresados” y que “no se habla de la fiesta que los chicos soñaron durante su secundario”.

La realización de estos eventos comenzará en los próximos días “alineando salud, seguridad y habilitación de los espacios gastronómicos, que deberán cerrar 1:30 hs. con la aplicación de los protocolos vigentes”, según dijo el funcionario en diálogo con LU 24.

“Los chicos tienen derecho de disfrutar de su último día de lo que es una situación tan linda como terminar un ciclo y a su vez una ilusión de los padres, hermanos, abuelos, familiares”, consideró. Entonces, “bajo ese contexto uno trata de apoyarlos desde el Estado de la mejor manera posible. En este caso se solicitó un encuentro de fin de curso de determinados colegios, por ejemplo el Colegio Holandés y la EATA. Y se estuvo hablando con algunos familiares de otros colegios que todavía no lo definieron. Es parte de lo que hoy estamos haciendo para que tengan su fin de año”, afirmó.

“Nosotros no imponemos el lugar, nos adaptamos a lo que la Provincia manifiesta en cuanto a la cantidad de personas y que sea al aire libre, entre otras condiciones. Pero también hay lugares que se van a poder utilizar que son los que estarían autorizados como restaurantes, que ya tienen un protocolo original desde el primer momento., bajo un contexto de un lugar cuidado, con un determinado aforo, y disposición de mesas, todo lo que es cubiertos enfundados y poner los platos y los vasos al momento de la cena”.

Si bien se menciona al local de la ex La Barra de Claromecó, el funcionario expresó que “puede haber otros lugares gastronómicos habilitados”, aunque todo depende de la cantidad de concurrentes.

Finalmente, sobre este tipo de eventos, Fhurer aseguró que “no se va a tolerar una fiesta de 600 personas en una quinta”.

