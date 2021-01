Fhurer consideró legítimo el reclamo de camioneros y negó que haya desabastecimiento

El secretario de Desarrollo Económico municipal, Matías Fhurer, advirtió que “no hay ningún tipo de desabastecimiento en Tres Arroyos” y consideró “legítimo” el reclamo de los camioneros, al mismo tiempo que consideró que es atendible la situación de las empresas del Parque Industrial que han tenido dificultades para movilizar su mercadería.

“Estas son actividades que nos tocan, tanto por las empresas del Parque Industrial como por los transportistas. Nuestro rol no es el de mediador porque en este caso son particulares que llevan a cabo un reclamo genuino, y empresas que dan una respuesta o no, pero todos deben manejarse con cautela para no generar rispideces. Pero es importante aclarar que no ha habido ningún tipo de desabastecimiento, ni en Tres Arroyos ni en otras localidades de la región”, sostuvo Fhurer.

“El reclamo ha tenido un impacto nacional, y además ha movilizado otros planteos para con algunas empresas. En este caso, todos vivimos en Tres Arroyos, estos camioneros autoconvocados trabajan para las empresas del distrito, que a su vez necesitan movilizar su mercadería, por eso entendemos que se podría llegar a un acuerdo para que esto se concrete sin dar lugar a conflictos mayores. Porque hay que tener en cuenta que los camioneros han hecho un gran esfuerzo durante todo este tiempo para que las mercaderías lleguen a destino, para llegar a los puertos y soportar largas esperas a rayos de sol y muchas veces sin un baño. Nuestro rol como gobierno municipal es hacer ver esas cosas, porque todo está relacionado: la cadena de trabajo y en qué condiciones se produce es lo que está en discusión. Por eso mismo fuimos, el concejal Santarén y yo, a escuchar y a dialogar con la gente que participa del reclamo de camioneros, y hubo muchísimos trabajadores que nos plantearon su situación”, argumentó el funcionario.

Estos planteos, indicó Fhurer, le fueron trasladados al subsecretario de Transporte provincial, Alejo Supply. “El está en conocimiento del reclamo y sus implicancias, y nosotros, como municipio, debemos estar a la altura de las circunstancias porque nuestra función es responder a las necesidades de los habitantes del partido. Por eso vemos que el reclamo es genuino pero al mismo tiempo nos ponemos en el lugar de las empresas del Parque que dan mucho trabajo a la gente, y ese ida y vuelta tiene que funcionar para ambos sectores”, concluyó.

