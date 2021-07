Fhurer habló de la fase 4 y mandó un mensaje a la oposición: “no colaboraron en nada”

Tres Arroyos ingresará en la fase 4 de medidas sanitarias en torno al coronavirus, tal como se anticipó en las últimas horas por decisión de las autoridades provinciales. Y si bien está previsto que los aspectos normativos se cumplan desde el lunes próximo, no se descarta que se adelante su puesta en vigencia tras una reunión que se mantendrá hoy. “No hay cambios sustanciales, pero sí hay que señalar que se autoriza hasta 10 personas en reuniones, es decir que se puede recuperar la actividad social pero sin ser exitistas, porque esto no pasó. Es una fase en una pandemia, hay que seguir cuidándose”, sostuvo el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer.

Además, todos los niveles educativos son presenciales diariamente, es decir sin el sistema de burbujas; se puede organizar actividades culturales o religiosas al aire libre con hasta 100 personas, y es posible practicar deportes con y sin contacto dentro y fuera de gimnasios. El aforo en locales gastronómicos se modifica del 30 al 50%, “y si se desea sumar 20% más, debe estar vacunado; en ese caso el aforo puede llegar al 70%, debidamente acreditado a través del certificado, Mi Argentina o Vacunate”, explicó el funcionario. Los horarios de circulación permanecerán sin cambios, con restricción de 0 a 6.

Respecto del fútbol, Fhurer aseguró que “más allá de que está regulado por la AFA, hay un hecho y es que sin público, los partidos no se podían jugar porque no había ingresos para pagarles a los árbitros. Si la AFA y el Gobierno autorizan determinado aforo para los partidos, seguramente eso va a cambiar, pero todavía no sabemos qué disposiciones habrá en este sentido”.

“Usaron la pandemia para hacer política”

Fhurer aseguró, en tanto, que el manejo de la pandemia y las restricciones fue usado políticamente por parte de la oposición a nivel local. “Usaron la pandemia para hacer política. Dijeron cosas que me entristecen, se denostó al gobierno municipal, se lo bastardeó. No se aprobó la emergencia sanitaria y económica para que podamos tener herramientas para comprar elementos. No hicieron lo que se espera de una oposición constructiva, no colaboraron en absolutamente nada. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando y poniéndole el pecho, y me duele sobre todo cuando se meten con la familia”, sostuvo.

