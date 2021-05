Fhurer: La Fase 2 “restrictiva” podría evolucionar a más aperturas si bajan los casos

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer dio algunas precisiones en torno a las actividades permitidas y restringidas en este regreso a la fase sanitaria 2, pero admitió que en el caso de los comercios no esenciales falta información más concreta de parte de la Nación, ya que en algunos casos se permite la apertura pero no el ingreso a locales, lo que imposibilita el normal desempeño de las actividades. “Estamos en una situación crítica, que sin duda vamos a superar teniendo confianza pero también prudencia. Esta es una fase límite, en la que hay que cuidar mucho las reuniones familiares, las sociales no están permitidas, y se entiende que lo que más ha afectado la situación epidemiológica del distrito. Porque tanto los comercios como las empresas han tenido un comportamiento ejemplar y responsable”, consideró.

Fhurer recordó que el sábado y domingo próximos se volverá a la fase restrictiva. “Hemos tenido muchas consultas sobre el tema de la construcción, porque junto con otros oficios que no están formalmente registrados, son los que más nos consultan porque la gente que no puede trabajar no tiene cómo llevar el mango a su casa, y a su vez tiene dificultades para recibir la ayuda del Estado. Pero en este caso la restricción será únicamente por el sábado y el domingo”, puntualizó.

Con respecto a la atención en comercios no esenciales, y en el rubro que tiene que ver con la estética –peluquerías, manicuras- Fhurer precisó que “se consultó puntualmente sobre esas actividades, y habrá que observar esta semana si la positividad disminuye. Y si se diera de esta manera se podrá evolucionar dentro de la fase 2. Hoy vivimos la más restrictiva, que tiene que ver con no entrar a los comercios –si compro zapatillas me las tengo que probar en la vereda, como dijo el jefe de Gabinete- y por eso no se puede entrar a una peluquería, por eso justamente consultamos y estamos esperando respuesta. Esas son, si se quiere, las incongruencias de esto. Pero entendemos que si hay una mejora en los casos seguramente se va a evolucionar a la apertura e ingreso a los locales”.

“Estas son las pequeñas cosas que tenemos que acomodar y tienen que ser mejor comunicadas, por eso esperamos que desde Jefatura de Gabinete nos informen cómo manejar estas cuestiones, porque estamos hablando de la matriz comercial de Tres Arroyos”, consideró.

Finalmente, precisó que vuelven las prácticas deportivas pero sólo de manera individual y al aire libre, mientras los clubes aún deben permanecer cerrados; actividades culturales de no más de 10 personas y al aire libre, y cultos con las mismas características pero hasta 20 personas.

