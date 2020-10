Fhurer le respondió a Groenenberg: “Es la defensa de los incapaces de generar propuestas y soluciones”

7 octubre, 2020

El Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, aseguró a LU 24 tras las declaraciones vertidas a nuestra emisora por el edil Enrique “Ticho” Groenenberg que lo tildó de “mentiroso” tras la apertura de Supermercado Toledo, que “es la defensa de los incapaces; de incapaces de generar propuestas y soluciones”.

“Hoy no estamos para escuchar estas agresiones. La gente necesita escuchar propuestas y no denostaciones públicas. Es la defensa de los incapaces, de incapaces de generar propuestas y soluciones. Es donde se ven los funcionarios y raro en un concejal que agreda de la manera que agredió. Yo lo tenía como un edil activo que durante su gobierno fue difícil gestionar e incluso fue baja su performance como concejales”, arremetió Fhurer.

Consideró que “cuando uno habla de política y se refiere a una persona como mentiroso es algo personal. Es muy grave, una lástima, porque deberá tener pruebas para justificar el trato a mi persona y reflexionar en esa actitud. Es sin sentido. Toledo está ubicado en buenos términos”.

Explicó al respecto que las herramientas del Ejecutivo “son variadas. Cualquier Ejecutivo tiene herramientas para ejecutar determinadas cuestiones. Lo que se objetaba era el distanciamiento, pero el Ejecutivo se aseguró estuvieran de acuerdo empelados de comercio, supermercados y la situación económica este de acuerdo y el intendente con buen atino consideró que era una empresa nuevas, que daba 20 puestos de trabajo más los que generaba a su alrededor”.

Respecto a la falta de información dijo que “se dio en el inicio del trayecto, pero hasta que no tenemos todas las habilitaciones no las podemos dar. Es el Ejecutivo. El concejo o parte del cuerpo que están tan en desacuerdo, tuvieron la misma información que nosotros. No podemos hacer esto con cada empresa que se radica en la ciudad”.

